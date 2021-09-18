Канатоходец прошел по тросу на высоте 70 метров от Эйфелевой башни до театра Шайо в Париже
19:30 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Длина маршрута составила 670 метров. Это расстояние канатоходец преодолел со страховкой почти за 30 минут. Несмотря на небольшой ветер на высоте, на канате Полан чувствовал себя комфортно. Парижане и туристы, наблюдавшие снизу за представлением, несколько раз аплодировали канатоходцу.
В воскресенье Полан должен совершить еще один переход от Эйфелевой башни до театра Шайо. Свою акцию он приурочил к Дням европейского наследия, которые проходят во Франции 18-19 сентября.
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