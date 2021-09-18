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Канатоходец прошел по тросу на высоте 70 метров от Эйфелевой башни до театра Шайо в Париже

19:30 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский канатоходец Натан Полан прошел в субботу по тросу, натянутому от Эйфелевой башни до театра Шайо, на высоте 70 метров. Прямую трансляцию вел телеканал Бэ-эф-эм.

Длина маршрута составила 670 метров. Это расстояние канатоходец преодолел со страховкой почти за 30 минут. Несмотря на небольшой ветер на высоте, на канате Полан чувствовал себя комфортно. Парижане и туристы, наблюдавшие снизу за представлением, несколько раз аплодировали канатоходцу.

В воскресенье Полан должен совершить еще один переход от Эйфелевой башни до театра Шайо. Свою акцию он приурочил к Дням европейского наследия, которые проходят во Франции 18-19 сентября.

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