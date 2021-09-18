Из-за роста цен на газ Одесский завод удобрений останавливает производство

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одесский припортовый завод (ОПЗ), который является одним из крупнейших в Европе производителей удобрений, останавливает производство из-за повышения цен на газ. Об этом украинскому изданию "Страна" в субботу сообщили сотрудники предприятия.



"Сегодня остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака", - утверждают на предприятии. Отмечается, что из-за роста цен на газ продукция завода становится слишком дорогой и неконкурентоспособной. "Резко выросла цена на газ. И фирма <...> "Агро газ трейдинг" теперь отказывается поставлять газ на ОПЗ. Ей просто невыгодно, цена зашкаливает за тысячу долларов с наценкой фирмы. Соответственно, повысилась и цена на продукцию. Конечно, она стала неконкурентоспособной, никто не хочет брать. Карбамидом забиты все хранилища под завязку", - пояснили работники.



На заводе утверждают, что дальнейшие перспективы работы коллектива неясны. "То, что премий не будет, - это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже. Коллектив завода насчитывает около 3 тыс. человек. Ходят слухи, что переведут на трехдневку", - предположили на предприятии. Сообщается также, что завод ищет новую фирму - "давальца" газа. Пока акций или митингов коллектив завода не планирует.



