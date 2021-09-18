Корабль "Буран" находится в "жутком состоянии" и необходимо передать его городу Байконуру - Рогозин

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что космический корабль "Буран" находится в "жутком состоянии" и призвал владельца Даурена Мусу отдать его летный образец и макет городу Байконуру.



"Вот так вы сберегли "Бураны"? Вы себя называете их "ответственным собственником"? Полюбуйтесь: жуткое состояние этих машин на вашей совести. Пока не поздно, передайте эти машины городу Байконуру, казахстанскому городу. Пусть жители и гости Байконура любуются этим великим творением советской инженерной мысли", - написал Рогозин в субботу на своей странице в "Фейсбуке".



Глава Роскосмоса предположил, что в городе найдутся люди, которые сохранят летный образец космического корабля и его макет для потомков. "Но если "Бураны" останутся у вас, вы их окончательно угробите", - убежден Рогозин.



