Корабль "Буран" находится в "жутком состоянии" и необходимо передать его городу Байконуру - Рогозин
20:45 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вот так вы сберегли "Бураны"? Вы себя называете их "ответственным собственником"? Полюбуйтесь: жуткое состояние этих машин на вашей совести. Пока не поздно, передайте эти машины городу Байконуру, казахстанскому городу. Пусть жители и гости Байконура любуются этим великим творением советской инженерной мысли", - написал Рогозин в субботу на своей странице в "Фейсбуке".
Глава Роскосмоса предположил, что в городе найдутся люди, которые сохранят летный образец космического корабля и его макет для потомков. "Но если "Бураны" останутся у вас, вы их окончательно угробите", - убежден Рогозин.
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