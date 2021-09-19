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Глава ЦИК сообщила, сколько международных наблюдателей прибыли на выборы

12:35 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на выборы депутатов Госдумы приехали 245 официальных международных наблюдателей из 59 стран, а также ряд экспертов.

"У нас действительно есть официально признанные, имеющие статус международного наблюдателя [люди], это 245 человек из 59 стран мира. И они сейчас, конечно, очень внимательно разъехались по стране так, как считают нужным. Мы только им помогаем, если они к нам обращаются", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

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