Памфилова озвучила официальную информацию по фактам вброса на выборах
13:00 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время подтвердились восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести субъектах РФ.
"Даю вам информацию о подтвердившихся фактах вбросов избирательных бюллетеней. В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.
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