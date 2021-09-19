Памфилова озвучила официальную информацию по фактам вброса на выборах

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время подтвердились восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести субъектах РФ.

"Даю вам информацию о подтвердившихся фактах вбросов избирательных бюллетеней. В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.