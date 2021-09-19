Общественный штаб: Второй день выборов в Москве прошел без серьезных нарушений

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В российской столице второй день выборов прошел спокойно, а в Мосгоризбирком от столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами не было направлено ни одной просьбы по аннулированию урн с бюллетенями. «Я бы обратил внимание, что от штаба вчера мы не обратились ни с одной просьбой об аннулировании урн», - заявил, в частности, глава московского штаба Алексей Венедиктов.

Напомним, за ходом голосования в Москве следят 16 тыс. наблюдателей-волонтеров, которые работают на участках, а также следят за тем, что происходит у урн, расположившись в видеоцентре Общественного штаба. «Все сообщения о возможных нарушениях подробно проверяются», - сообщают представители Штаба. По словам Венедиктова, штаб ведет мониторинг сообщений в социальных сетях, принимает обращения кандидатов и их представителей, но не анонимные сообщения. «Очень большой поток анонимных сообщений и без конкретики, мы всегда разбираем только конкретные случаи, никогда не слушаем крики «везде, на всех участках, массово». То есть в работу берем, только если есть детали», - сообщил Венедиктов.