К вечеру явка на выборах в Госдуму превысила 45%
19:20 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 мск воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, голосование проходит "более или менее нормально".
Участки уже закрылись на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, а также в Астраханской области и части регионов Приволжья.
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