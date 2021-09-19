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К вечеру явка на выборах в Госдуму превысила 45%

19:20 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 мск воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, голосование проходит "более или менее нормально".

Участки уже закрылись на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, а также в Астраханской области и части регионов Приволжья.

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