К вечеру явка на выборах в Госдуму превысила 45%

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка на выборах в Госдуму в России к 18:00 мск воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, голосование проходит "более или менее нормально".

Участки уже закрылись на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, а также в Астраханской области и части регионов Приволжья.