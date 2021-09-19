На выборах в Госдуму подсчитано около 20% голосов. Пока пять партий проходят барьер в 5%

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 20,06% итоговых протоколов набирает 42,92% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России в воскресенье.

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ с 23,04%, ЛДПР с 8,77%, "Справедливая Россия" с 7,14% и "Новые люди" с 6,87%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.