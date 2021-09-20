Франция выступила против продолжения переговоров ЕС с Австралией о свободной торговле

10:20 Источник: Lenta.ru

Франция выступила против продолжения переговоров Европейского союза (ЕС) с Австралией о свободной торговле, поскольку доверие было подорвано после отказа от поставок подводных лодок. Об этом заявил госсекретарь при МИД республики Клеман Бон, передает Politico.

«Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем», — подчеркнул дипломат.

Издание отмечает, что Европейская комиссия имеет исключительные полномочия проводить торговые переговоры от лица стран-участниц, однако вряд ли пойдет на это при открытом противодействии Франции. Lenta.Ru