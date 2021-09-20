Запасы гречки в РФ достаточны, дефицита не будет - Минсельхоз

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы гречки в России достаточны, дефицита не будет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена. В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. га", - отмечается в сообщении.