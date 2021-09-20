0
0
0
НОВОСТИ

Запасы гречки в РФ достаточны, дефицита не будет - Минсельхоз

13:05 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы гречки в России достаточны, дефицита не будет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена. В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. га", - отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 20.09.2021
В Пакистане ликвидировали одного из главарей местных талибов
0
38
12:32 20.09.2021
В Москве выявили 2 469 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
100
12:20 20.09.2021
В Лос-Анджелесе назвали лауреаты премии «Эмми»
0
120
12:05 20.09.2021
Очевидец рассказал о произошедшем в Пермском госуниверситете
0
172
12:00 20.09.2021
В России выявили 19 744 случая заражения коронавирусом за сутки
0
114
11:52 20.09.2021
Всесезонный курорт «Манжерок» признан лучшим инвестпроектом России
0
155
11:32 20.09.2021
Роскомнадзор запустит систему поиска противоправного контента
0
180
11:20 20.09.2021
Россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей
0
203
11:05 20.09.2021
Единороссы, по предварительным данным, получают более 300 мандатов в Думе - Турчак
0
243
11:00 20.09.2021
Пять человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в пермском вузе - СК
0
238

Возврат к списку