Популяция коал сократилась на 30% за последние три года

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность коал в Австралии сократилась на 30% с 2018 года. Об этом в понедельник сообщил Австралийский фонд коал (AKF).

"Падение численности коал по сравнению с 2018 годом оценивается в 30%, - говорится в пресс-релизе. - Насчитывается от 32 065 до 57 920 особей по сравнению с 47 745 - 82 170 в 2018 году".

По мнению главы фонда Деборы Табарт, пожары 2019-2020 годов - не единственная причина, по которой популяция коал сократилась. На численность животных повлияли также засуха, жара и нехватка воды для питья. Табарт призвала власти принять закон не только о сохранении коал, но и о запрете на расчистку их ареалов.

В релизе фонда уточняется, что численность коал упала в каждом из регионов Австралии, а в некоторых насчитывается не более десяти особей.

14 сентября AKF сообщал, что в дикой природе сохранилось не более 80 тыс. коал, что ставит вид под угрозу уничтожения.