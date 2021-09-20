Популяция коал сократилась на 30% за последние три года
13:32 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Численность коал в Австралии сократилась на 30% с 2018 года. Об этом в понедельник сообщил Австралийский фонд коал (AKF).
"Падение численности коал по сравнению с 2018 годом оценивается в 30%, - говорится в пресс-релизе. - Насчитывается от 32 065 до 57 920 особей по сравнению с 47 745 - 82 170 в 2018 году".
По мнению главы фонда Деборы Табарт, пожары 2019-2020 годов - не единственная причина, по которой популяция коал сократилась. На численность животных повлияли также засуха, жара и нехватка воды для питья. Табарт призвала власти принять закон не только о сохранении коал, но и о запрете на расчистку их ареалов.
В релизе фонда уточняется, что численность коал упала в каждом из регионов Австралии, а в некоторых насчитывается не более десяти особей.
14 сентября AKF сообщал, что в дикой природе сохранилось не более 80 тыс. коал, что ставит вид под угрозу уничтожения.
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