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НОВОСТИ

Сбер предлагает застройщикам цифровую систему управления процессами MacroERP

13:17 20.09.2021

Сбер и компания MACRO, разрабатывающая и предоставляющая цифровые решения для строительной отрасли подписали партнерское соглашение. Застройщики-клиенты банка смогут воспользоваться решениями компании на индивидуальных условиях.

Сервис MacroERP позволяет комплексно оценить сроки выполнения работ, расходы на строительство, автоматизировать формирование отчетов, позволяет максимально оптимизировать работу с поставщиками и подрядчиками. Благодаря модульной конструкции системы есть возможность настройки задач по каждой из целевых групп. Также система интегрируется с MacroCRM, что позволяет сделать прозрачными и контролируемыми все этапы проекта.

Благодаря использованию предлагаемых инструментов себестоимость работ снижается на 5%, сокращаются потери и повышается производительность труда.

MacroERP предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, ведущих застройку жилых и коммерческих площадей от 10 тысяч кв. м. Команда разработки и поддержки продукта, компетентные специалисты в строительной сфере, гарантирует возможность работы в системе с любого устройства в режиме 24/7

Проводятся регулярные обновления. Подробную информацию можно получить на сайте.

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