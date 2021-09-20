Сбер предлагает застройщикам цифровую систему управления процессами MacroERP
13:17 20.09.2021
Сбер и компания MACRO, разрабатывающая и предоставляющая цифровые решения для строительной отрасли подписали партнерское соглашение. Застройщики-клиенты банка смогут воспользоваться решениями компании на индивидуальных условиях.
Сервис MacroERP позволяет комплексно оценить сроки выполнения работ, расходы на строительство, автоматизировать формирование отчетов, позволяет максимально оптимизировать работу с поставщиками и подрядчиками. Благодаря модульной конструкции системы есть возможность настройки задач по каждой из целевых групп. Также система интегрируется с MacroCRM, что позволяет сделать прозрачными и контролируемыми все этапы проекта.
Благодаря использованию предлагаемых инструментов себестоимость работ снижается на 5%, сокращаются потери и повышается производительность труда.
MacroERP предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, ведущих застройку жилых и коммерческих площадей от 10 тысяч кв. м. Команда разработки и поддержки продукта, компетентные специалисты в строительной сфере, гарантирует возможность работы в системе с любого устройства в режиме 24/7
Проводятся регулярные обновления. Подробную информацию можно получить на сайте.
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