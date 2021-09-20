Эксперт отметил очень высокую явку на выборах в Москве благодаря ДЭГ
14:18 20.09.2021
|Автор фото: Аркадий Велюров
«Что являлось спецификой московского голосования в этот раз, это новеллы избирательного законодательства: трехдневное голосование и использование ДЭГ. Есть основной показатель, связанный с явкой, явка для Москвы около 50% на настоящий момент - очень высокая. То есть в Москве такой не было, это означает, что к избирательным урнам, цифровым или материальным, пришли люди, которые в обычное время, скорее всего, до избирательной урны не доходили», — рассказал Виктор Потуремский.
Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В списки голосующих онлайн вошло более 2 млн жителей столицы, явка на онлайн-голосование в Москве составила 96,5%.
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