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В Госдуму впервые за долгое время проходят пять партий - Памфилова

16:12 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять политических партий проходят в Госдуму по итогам прошедших выборов, политическое разнообразие расширяется. Об этом в понедельник на брифинге сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Это расширение политического разнообразия, - сказала она. - Можно предположить, что проходят не четыре, с какого- то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий".

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