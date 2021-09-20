В Госдуму впервые за долгое время проходят пять партий - Памфилова

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять политических партий проходят в Госдуму по итогам прошедших выборов, политическое разнообразие расширяется. Об этом в понедельник на брифинге сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Это расширение политического разнообразия, - сказала она. - Можно предположить, что проходят не четыре, с какого- то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий".