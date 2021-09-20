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НОВОСТИ

США с ноября будут требовать от въезжающих в страну иностранцев полной вакцинации - Reuters

18:40 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены с ноября ввести требование, чтобы практически все въезжающие в страну иностранцы были полностью вакцинированы от нового коронавируса. Об этом пишет в понедельник со ссылкой на источники агентство Рейтер.

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