США с ноября будут требовать от въезжающих в страну иностранцев полной вакцинации - Reuters

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены с ноября ввести требование, чтобы практически все въезжающие в страну иностранцы были полностью вакцинированы от нового коронавируса. Об этом пишет в понедельник со ссылкой на источники агентство Рейтер.