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НОВОСТИ

Посчитаны 100% протоколов на выборах в Госдуму

09:00 21.09.2021 Источник: Эхо Москвы

ЦИК посчитал 100% протоколов на выборах в Госдуму. По итогам финальных подсчетов в нижнюю палату парламента прошли 5 партий, голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» — 49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.

Остальные партии 5-процентный барьер не преодолели.  Эхо Москвы

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