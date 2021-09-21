Посчитаны 100% протоколов на выборах в Госдуму
09:00 21.09.2021 Источник: Эхо Москвы
ЦИК посчитал 100% протоколов на выборах в Госдуму. По итогам финальных подсчетов в нижнюю палату парламента прошли 5 партий, голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» — 49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.
Остальные партии 5-процентный барьер не преодолели. Эхо Москвы
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