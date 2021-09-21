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ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко

12:20 21.09.2021 Источник: Интерфакс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко в Великобритании, и постановил, что российская сторона должна выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро в качестве компенсации.

"Суд пришел к выводу, что РФ была ответственна за убийство Александра Литвиненко в Великобритании", - говорится в постановлении ЕСПЧ.

"Суд постановил, что российские власти не провели эффективное внутреннее расследование, которое способно привести к установлению фактов, выявлению и наказанию виновных в убийстве", - говорится в пресс-релизе.

"Суд постановил, что Россия должна была выплатить заявителю 100 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и ущерба и 22 500 евро в качестве компенсации судебных издержек", - отмечается в документе.

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