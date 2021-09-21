0
0
103
НОВОСТИ

Власти Руанды отменили встречу с главой МИД Бельгии из-за неуважения к руандийскому суду

14:32 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запланированная на вторник в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встреча глав МИД Бельгии и Руанды отменена руандийским правительством в знак протеста против высказываний заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел и внешней торговли Бельгии Софи Вильмес по поводу вынесенного накануне судом Руанды приговора известному активисту Полу Русесабаджине, который осужден за терроризм на 25 лет тюрьмы. Об этом сообщил МИД Руанды в коммюнике, опубликованном на своем портале. Вильмес отметила, в частности, что Русесабаджине не был обеспечен справедливый суд.

"Указанное заявление свидетельствует о неуважении, проявленном Бельгией к судебной системе Руанды, - говорится в документе. - По этой причине запланированная встреча на уровне министров в кулуарах ГА ООН в Нью-Йорке не состоится". Софи Вильмес заявила 20 сентября, что "Русесабаджине не был обеспечен справедливый и беспристрастный суд, его презумпция невиновности не соблюдалась".

Суд в Руанде признал 20 сентября Русесабаджину виновным в причастности к террористической деятельности и осудил его на 25 лет тюрьмы. Активист получил мировую известность после выхода в 2004 году фильма "Отель "Руанда". В основе картины лежат реальные события периода геноцида в Руанде в 1994 году. В то время Русесабаджина управлял одним из самых роскошных отелей руандийской столицы Кигали и спасал в здании гостиницы от преследований и убийств сотни руандийцев. В 1996 году он покинул Руанду и прибыл в Европу, получив вскоре бельгийское гражданство. В последние годы он выступал с резкой критикой властей и правительства Руанды, обвиняя их в неэффективности. Русесабаджина никогда не планировал возвращаться в Руанду из-за выданного прокуратурой страны ордера на его арест. В августе 2020 года он получил приглашение от религиозной организации посетить Бурунди и выступить на конференции. Русесабаджина вылетел из Дубая в Бурунди на частном самолете. Однако самолет приземлился в аэропорту Кигали, где Русесабаджина был немедленно арестован. Его сторонники утверждают, что Русесабаджина был похищен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:30 19.09.2021
Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
0
349
09:45 19.09.2021
Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
0
356
23:30 18.09.2021
В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS
0
415
09:00 17.09.2021
ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
0
626
13:20 16.09.2021
Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
0
749
18:00 15.09.2021
Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
0
843
13:05 15.09.2021
Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
0
855
13:00 15.09.2021
ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
0
840
12:05 15.09.2021
В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
0
836
11:20 15.09.2021
Ракеты КНДР пролетели около 800 км - южнокорейские военные
0
848

Возврат к списку