Власти Руанды отменили встречу с главой МИД Бельгии из-за неуважения к руандийскому суду
14:32 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запланированная на вторник в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встреча глав МИД Бельгии и Руанды отменена руандийским правительством в знак протеста против высказываний заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел и внешней торговли Бельгии Софи Вильмес по поводу вынесенного накануне судом Руанды приговора известному активисту Полу Русесабаджине, который осужден за терроризм на 25 лет тюрьмы. Об этом сообщил МИД Руанды в коммюнике, опубликованном на своем портале. Вильмес отметила, в частности, что Русесабаджине не был обеспечен справедливый суд.
"Указанное заявление свидетельствует о неуважении, проявленном Бельгией к судебной системе Руанды, - говорится в документе. - По этой причине запланированная встреча на уровне министров в кулуарах ГА ООН в Нью-Йорке не состоится". Софи Вильмес заявила 20 сентября, что "Русесабаджине не был обеспечен справедливый и беспристрастный суд, его презумпция невиновности не соблюдалась".
Суд в Руанде признал 20 сентября Русесабаджину виновным в причастности к террористической деятельности и осудил его на 25 лет тюрьмы. Активист получил мировую известность после выхода в 2004 году фильма "Отель "Руанда". В основе картины лежат реальные события периода геноцида в Руанде в 1994 году. В то время Русесабаджина управлял одним из самых роскошных отелей руандийской столицы Кигали и спасал в здании гостиницы от преследований и убийств сотни руандийцев. В 1996 году он покинул Руанду и прибыл в Европу, получив вскоре бельгийское гражданство. В последние годы он выступал с резкой критикой властей и правительства Руанды, обвиняя их в неэффективности. Русесабаджина никогда не планировал возвращаться в Руанду из-за выданного прокуратурой страны ордера на его арест. В августе 2020 года он получил приглашение от религиозной организации посетить Бурунди и выступить на конференции. Русесабаджина вылетел из Дубая в Бурунди на частном самолете. Однако самолет приземлился в аэропорту Кигали, где Русесабаджина был немедленно арестован. Его сторонники утверждают, что Русесабаджина был похищен.
НОВОСТИ
- 13:30 19.09.2021
- Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
- 09:45 19.09.2021
- Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
- 23:30 18.09.2021
- В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS
- 09:00 17.09.2021
- ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
- 13:20 16.09.2021
- Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
- 18:00 15.09.2021
- Силы самообороны Японии начали крупнейшие за последние 28 лет учения
- 13:05 15.09.2021
- Украине могут поставить систему ПВО "Железный купол" - Politico
- 13:00 15.09.2021
- ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения обстановки на границе с Афганистаном
- 12:05 15.09.2021
- В Китае напомнили, что КНДР не единственная страна, в которой испытывают оружие
- 11:20 15.09.2021
- Ракеты КНДР пролетели около 800 км - южнокорейские военные
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать