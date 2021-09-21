Власти Руанды отменили встречу с главой МИД Бельгии из-за неуважения к руандийскому суду

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запланированная на вторник в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встреча глав МИД Бельгии и Руанды отменена руандийским правительством в знак протеста против высказываний заместителя премьер-министра, министра иностранных и европейских дел и внешней торговли Бельгии Софи Вильмес по поводу вынесенного накануне судом Руанды приговора известному активисту Полу Русесабаджине, который осужден за терроризм на 25 лет тюрьмы. Об этом сообщил МИД Руанды в коммюнике, опубликованном на своем портале. Вильмес отметила, в частности, что Русесабаджине не был обеспечен справедливый суд.

"Указанное заявление свидетельствует о неуважении, проявленном Бельгией к судебной системе Руанды, - говорится в документе. - По этой причине запланированная встреча на уровне министров в кулуарах ГА ООН в Нью-Йорке не состоится". Софи Вильмес заявила 20 сентября, что "Русесабаджине не был обеспечен справедливый и беспристрастный суд, его презумпция невиновности не соблюдалась".

Суд в Руанде признал 20 сентября Русесабаджину виновным в причастности к террористической деятельности и осудил его на 25 лет тюрьмы. Активист получил мировую известность после выхода в 2004 году фильма "Отель "Руанда". В основе картины лежат реальные события периода геноцида в Руанде в 1994 году. В то время Русесабаджина управлял одним из самых роскошных отелей руандийской столицы Кигали и спасал в здании гостиницы от преследований и убийств сотни руандийцев. В 1996 году он покинул Руанду и прибыл в Европу, получив вскоре бельгийское гражданство. В последние годы он выступал с резкой критикой властей и правительства Руанды, обвиняя их в неэффективности. Русесабаджина никогда не планировал возвращаться в Руанду из-за выданного прокуратурой страны ордера на его арест. В августе 2020 года он получил приглашение от религиозной организации посетить Бурунди и выступить на конференции. Русесабаджина вылетел из Дубая в Бурунди на частном самолете. Однако самолет приземлился в аэропорту Кигали, где Русесабаджина был немедленно арестован. Его сторонники утверждают, что Русесабаджина был похищен.