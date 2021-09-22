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Медведев примет участие во встрече Путина с руководством партий 25 сентября

18:00 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев планирует принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил помощник зампреда СБ РФ Олег Осипов.

Он уточнил, что мероприятие запланировано на субботу, 25 сентября.

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