Медведев примет участие во встрече Путина с руководством партий 25 сентября

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев планирует принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции с руководством политических партий, прошедших в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил помощник зампреда СБ РФ Олег Осипов.

Он уточнил, что мероприятие запланировано на субботу, 25 сентября.