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Хафтар временно передал обязанности командующего ЛНА

19:20 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фельдмаршал Халифа Хафтар передал командование Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал-полковнику Абдерразаку ан-Назури сроком на три месяца. Об этом говорится в указе главы ЛНА, распространенном в среду.

"Генерал-полковник Абдерразак ан-Назури будет осуществлять командование армией с 23 сентября по 24 декабря 2021 года", - цитирует текст указа местный телеканал "Либия аль-Ахрар".

По его информации, решение Хафтара связано с его планами принять участие в выборах президента Ливии, намеченных на 24 декабря.

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