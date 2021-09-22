Хафтар временно передал обязанности командующего ЛНА
19:20 22.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фельдмаршал Халифа Хафтар передал командование Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал-полковнику Абдерразаку ан-Назури сроком на три месяца. Об этом говорится в указе главы ЛНА, распространенном в среду.
"Генерал-полковник Абдерразак ан-Назури будет осуществлять командование армией с 23 сентября по 24 декабря 2021 года", - цитирует текст указа местный телеканал "Либия аль-Ахрар".
По его информации, решение Хафтара связано с его планами принять участие в выборах президента Ливии, намеченных на 24 декабря.
НОВОСТИ
- 20:00 22.09.2021
- В Екатеринбурге задержаны уроженцы Центральной Азии, склонявшие мигрантов к терроризму
- 18:40 22.09.2021
- Вспышка COVID-19 могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, утверждают в КНР
- 18:00 22.09.2021
- Медведев примет участие во встрече Путина с руководством партий 25 сентября
- 17:32 22.09.2021
- Отказ США в выдаче Слуцкому визы для участия в ГА ООН не останется без ответа - МИД РФ
- 17:12 22.09.2021
- В России могут упростить рефинансирование ипотеки
- 17:00 22.09.2021
- Копенгаген назвали самым безопасным городом в мире
- 16:32 22.09.2021
- Мизулина предложила передать МВД изъятие детей из семей
- 16:12 22.09.2021
- Самолет премьера Индии пролетел над Пакистаном впервые за три года - СМИ
- 16:00 22.09.2021
- Около 61% месячной нормы осадков выпало в Москве за три дня
- 15:32 22.09.2021
- Глава МВД присвоил очередные звания сотрудникам ДПС, обезвредившим нападавшего в Перми
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать