Главы МИД пятерки СБ ООН в основном обсуждали Афганистан - Госдеп
07:35 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основной темой встречи глав внешнеполитических ведомств стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) с генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем был Афганистан, они также обсудили Иран и борьбу с пандемией. Об этом сообщила в среду представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге, посвященном участию США в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Беседа по большей части касалась Афганистана, но они также обменялись мнениями относительно Ирана и нового коронавируса", - сказала сотрудника Госдепартамента.
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