Главы МИД пятерки СБ ООН в основном обсуждали Афганистан - Госдеп

07:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основной темой встречи глав внешнеполитических ведомств стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) с генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем был Афганистан, они также обсудили Иран и борьбу с пандемией. Об этом сообщила в среду представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге, посвященном участию США в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Беседа по большей части касалась Афганистана, но они также обменялись мнениями относительно Ирана и нового коронавируса", - сказала сотрудника Госдепартамента.