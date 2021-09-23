Нефть дорожает на фоне сообщений об уменьшении ее запасов в США
08:50 23.09.2021 Источник: Интерфакс
Цены на нефть продолжают расти после публикации накануне доклада министерства энергетики США, показавшего снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3,8 млн баррелей. Сокращение запасов нефти отмечено по итогам седьмой недели подряд.
Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $76,39 за баррель, что на $0,2 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,83 (2,5%) - до $76,19 за баррель.
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