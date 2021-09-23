Сбер профинансирует строительство двух солнечных электростанций в Башкирии
10:50 23.09.2021
Две солнечные электростанции (Агидельские СЭС) в Республике Башкортостан суммарной мощностью 9,98 МВт будут профинансированы СберБанком. Общая сумма финансирования проекта составит около 900 млн рублей, первый транш в размере 300 млн рублей уже предоставлен ООО«Курай Солар» (входит в группу «Солар Системс»). Финансирование предоставляется на 12 лет и осуществляется в рамках меморандума, который Сбер и «Солар Системс» подписали в феврале 2021 года.
Электростанции будут вырабатывать энергию на розничный рынок, оба объекта планируется запустить в эксплуатацию уже в июне 2022 года.
«Наше многолетнее сотрудничество с «Солар Системс» исключительно важно для развития «зелёной» генерации в стране. В начале года мы подписали с партнером меморандум о расширении партнерства в сфере возобновляемых источников энергии и сейчас предоставили первый объем финансирования в размере 300 млн рублей для строительства солнечных электростанций в Башкортостане. Объекты возобновляемой электроэнергетики помогают декарбонизировать отечественную экономику, и мы системно финансируем их строительство в различных регионах страны в рамках нашей ESG-стратегии. Уверен, что вместе мы сможем минимизировать воздействие человека на природу, обеспечив страну «зелёной» энергией, которая не требует сжигания ископаемого топлива». - отметил Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка.
Строительство объектов возобновляемой энергетики уже финансировалось Сбером, благодаря его инвестициям крупные оптовые электростанции «Солар Системс» совокупной мощностью 335 МВт появились в Астраханской, Волгоградской, Самарской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан.
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