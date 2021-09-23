Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации на Северо-Западе Москвы

14:45

Осматривая новый дом, построенный по программе реноваций в районе Хорошево-Мневники, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дальнейших планах строительства:

«Это первый дом, часть жителей мы переселили, которые жили возле метро «Народного Ополчения». В целом это большой объем переселения в Хорошово-Мневниках - 156 домов. 10 стартовых площадок для района - неплохо».

Также градоначальник подчеркнул, что для возведения нового жилого фонда в Хорошево-Мневниках подобрано 11 стартовых площадок.

Как сообщили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы, с мая 2021 года начато заселение 16-этажного (+парковка) монолитного дома по ул. Демьяна Бедного, д. 22. В новостройке 135 квартир, отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с московским стандартом реновации. Место на паркинге, рассчитанном на 77 местомашин, жители дома могут приобрести со скидкой 40%. Первый, нежилой этаж занят техслужбами, помещениями под офисы, местами для консьержей и колясочными.

В шаговой доступности от новостройки благоустроенная зеленая зона, школы, детские сады, поликлиники, торговые объекты и центры услуг, также квартале Хорошево-Мневников планируется построить общеобразовательную школу, ФОК с подземной парковкой и детский сад.

Построены и ожидают заселения два дома на ул. Мневники, д. 6А и на Карамышевской набережной, д.22А