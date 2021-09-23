На Украине принят закон об олигархах
15:00 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада приняла президентский проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. За данный документ в четверг проголосовали 279 депутатов при 226 необходимых.
Законопроектом предлагается создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.
Законопроект дает определение олигарха, ими названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателем в процессе так называемой большой приватизации.
Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами, и предусматривает для лиц, включенных в реестр, подачу декларации о таких контактах. Документ имеет ограниченный срок действия - десять лет. Он призван стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине, как заявляли ранее в офисе президента. На его основе планируют разработать антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.
Документ вступит в силу через полгода и будет действовать на протяжении десяти лет.
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