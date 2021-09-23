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НОВОСТИ

К 2023 году США планируют завершить процесс ликвидации химоружия - Пентагон

19:10 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассчитывают завершить процесс ликвидации своего арсенала химических вооружений в 2023 году. Это подтвердила в четверг заместитель помощника министра обороны США, курирующая вопросы химической и биологической защиты, Брэнди Вэнн.

"Конечно, в плане обязательств, установленных [для правительства США американским] законодательством, мы должны иметь в виду крайний срок, приходящийся на 31 декабря 2023 года. Конгресс [США] велел нам ликвидировать к этому времени [арсенал американских боевых отравляющих веществ]. Однако мы в действительности работаем над тем, чтобы уложиться в крайний срок, приходящийся на сентябрь [2023 года], как это прописано в Конвенции о запрещении химического оружия", - заявила представитель Пентагона, выступая на интернет-семинаре, организованном американской неправительственной Ассоциацией по контролю над вооружениями.

"Императивно для нашей национальной безопасности уложиться в крайние сроки", - подчеркнула Вэнн.

По ее словам, "США продолжают демонстрировать неуклонный и поддающийся измерению прогресс в направлении полной ликвидации арсенала" химического оружия. "Хочу подчеркнуть, что мы по-прежнему полностью привержены ликвидации химического оружия настолько безопасно и настолько быстро, насколько это практически возможно. США в настоящее время выдерживают график движения к [означенным] датам завершения [ликвидации арсенала боевых отравляющих веществ]", - заверила сотрудник военного ведомства.

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