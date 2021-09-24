Премьер Украины обвинил Россию в росте цен на газ
12:20 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что к росту цен на газ привела "энергетическая война", которую якобы развязал "Газпром" для введения в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2". С таким утверждением он выступил в пятницу в украинском парламенте.
"То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, - это энергетическая война, которую "Газпром" развязал для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока - 2". Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы", - заявил Шмыгаль.
В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону.
НОВОСТИ
- 13:32 24.09.2021
- В 2022 году на пособия по безработице будет выделено почти 64 млрд рублей - Голикова
- 13:20 24.09.2021
- Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72% - Памфилова
- 13:05 24.09.2021
- Нахождение войск США в Сирии незаконно, они должны покинуть страну - глава МИД республики
- 13:00 24.09.2021
- Принятие США новых санкций против РФ перечеркнет "дух Женевы" - Песков
- 12:32 24.09.2021
- В Москве зарегистрировали 56 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с 24 августа
- 12:05 24.09.2021
- Боррель не видит возможности признания правительства талибов в ЕС
- 12:00 24.09.2021
- В России зарегистрировали 828 смертей из-за ковида за сутки, это максимум за пандемию
- 11:47 24.09.2021
- Сбер представил предложения по автоматизации процесса взыскания
- 11:32 24.09.2021
- КНР против альянса AUKUS, поскольку он нарушает договоренности о ядерном оружии - МИД
- 11:20 24.09.2021
- США выделят $1 млрд Израилю на закупку ракет для «Железного купола»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать