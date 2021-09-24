Премьер Украины обвинил Россию в росте цен на газ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что к росту цен на газ привела "энергетическая война", которую якобы развязал "Газпром" для введения в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2". С таким утверждением он выступил в пятницу в украинском парламенте.

"То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, - это энергетическая война, которую "Газпром" развязал для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока - 2". Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы", - заявил Шмыгаль.

В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону.