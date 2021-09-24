Устроивший стрельбу в пермском университете пришел в сознание - Минздрав края
14:12 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Студент, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находится в тяжелом состоянии, но пришел в сознание, рассказала журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
"Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжелом состоянии", - рассказала министр.
НОВОСТИ
- 15:04 24.09.2021
- Мосизбирком сообщил об отсутствии жалоб на результаты онлайн-выборов в столице
- 15:00 24.09.2021
- Турция ожидает от РФ других подходов в Сирии из-за угрозы со стороны Дамаска - Эрдоган
- 14:40 24.09.2021
- «Салют, с днем рождения!»: виртуальным ассистентам Салют — Сберу, Афине, Джой — исполнился год
- 14:32 24.09.2021
- Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею - Третьяк
- 14:04 24.09.2021
- Онлайн-голосование будет развиваться, так как оно удобно и технологично - эксперты
- 14:00 24.09.2021
- ЦИК РФ утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их состоявшимися
- 13:40 24.09.2021
- Развития атомной энергетики и технологий хотят более половины жителей РФ - опрос
- 13:32 24.09.2021
- В 2022 году на пособия по безработице будет выделено почти 64 млрд рублей - Голикова
- 13:20 24.09.2021
- Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72% - Памфилова
- 13:05 24.09.2021
- Нахождение войск США в Сирии незаконно, они должны покинуть страну - глава МИД республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать