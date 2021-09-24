Устроивший стрельбу в пермском университете пришел в сознание - Минздрав края

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студент, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, находится в тяжелом состоянии, но пришел в сознание, рассказала журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

"Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжелом состоянии", - рассказала министр.