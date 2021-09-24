Акции «Роснефти» бьют рекорды стоимости второй день подряд

16:50

Стоимость ценных бумаг «Роснефти» на Московской бирже опять побила исторический максимум, теперь они стоят более 606 руб. за штуку. Предыдущий рекорд был зафиксирован в четверг, когда акции компании торговались по 599 руб. за бумагу. В целом с начала недели котировки акций «Роснефти» выросли более чем на 8%, с марта 2020 года ценные бумаги компании подорожали почти в 2,6 раза, а с начала 2021 года более чем на 37%.



По словам инвестиционного стратега управляющей компании «Арикапитал» Сергея Суверова, важным фактором роста акций «Роснефти» является конъюнктура рынка: «Холодная зима и дефицит газа на рынке могут привести к росту цен на нефть. И главным выгодоприобретателем от этого может стать «Роснефть». Эксперт отмечает, что с декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций выросла более чем в 2,1 раза. «С начала 2021 года стоимость ценных бумаг «Роснефти» последовательно росла, и важно, что сегодня им удалось преодолеть психологическую отметку 600 рублей за бумагу», - говорит Суверов.

Напомним, по данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, в ЕС и Великобритании газовые хранилища заполнены примерно на 72% - это минимальный показатель за последние 10 лет. При этом с начала года газ на европейском рынке подорожал примерно в четыре раза, его стоимость побила рекорды. Представители Bank of America Merril Lynch на днях предположили, что в первом квартале 2022 года баррель нефти может подорожать до 100 долл., из-за потенциально холодной зимы 2021-2022 года и дефицита голубого топлива. Аналитики полагают, что в этих условиях среди компаний Европы, стран бывшего СССР и Ближнего Востока, наибольшую выгоду сможет получить «Роснефть».