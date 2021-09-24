0
0
120
НОВОСТИ

Акции «Роснефти» бьют рекорды стоимости второй день подряд

16:50 24.09.2021

Стоимость ценных бумаг «Роснефти» на Московской бирже опять побила исторический максимум, теперь они стоят более 606 руб. за штуку. Предыдущий рекорд был зафиксирован в четверг, когда акции компании торговались по 599 руб. за бумагу. В целом с начала недели котировки акций «Роснефти» выросли более чем на 8%, с марта 2020 года ценные бумаги компании подорожали почти в 2,6 раза, а с начала 2021 года более чем на 37%.

По словам инвестиционного стратега управляющей компании «Арикапитал» Сергея Суверова, важным фактором роста акций «Роснефти» является конъюнктура рынка: «Холодная зима и дефицит газа на рынке могут привести к росту цен на нефть. И главным выгодоприобретателем от этого может стать «Роснефть». Эксперт отмечает, что с декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций выросла более чем в 2,1 раза. «С начала 2021 года стоимость ценных бумаг «Роснефти» последовательно росла, и важно, что сегодня им удалось преодолеть психологическую отметку 600 рублей за бумагу», - говорит Суверов.

Напомним, по данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, в ЕС и Великобритании газовые хранилища заполнены примерно на 72% - это минимальный показатель за последние 10 лет. При этом с начала года газ на европейском рынке подорожал примерно в четыре раза, его стоимость побила рекорды. Представители Bank of America Merril Lynch на днях предположили, что в первом квартале 2022 года баррель нефти может подорожать до 100 долл., из-за потенциально холодной зимы 2021-2022 года и дефицита голубого топлива. Аналитики полагают, что в этих условиях среди компаний Европы, стран бывшего СССР и Ближнего Востока, наибольшую выгоду сможет получить «Роснефть».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:54 23.09.2021
«Муравьи», «Фоксы» и «Раскаты»
0
225
17:40 23.09.2021
Министр обороны Сербии проверил боеготовность войск на административной линии с Косовом
0
202
10:05 23.09.2021
Алжир получил С-400 "Триумф" - СМИ
0
254
07:45 23.09.2021
Вторая серийная АПЛ проекта "Борей-А" выйдет на испытания в 2022 году
0
268
10:05 22.09.2021
В США заявили об угрозе, исходящей от спутников РФ и КНР
0
368
09:00 22.09.2021
Премьер Австралии допустил возможность дислокации атомных подлодок Британии или США
0
373
13:30 19.09.2021
Байдет предложил Макрону обсудить вопрос с подлодками
0
726
09:45 19.09.2021
Австралия собирается купить или арендовать подлодки у США и Британии
0
734
23:30 18.09.2021
В Пентагоне обратили внимание на реакцию Франции по поводу договора AUKUS
0
784
09:00 17.09.2021
ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
0
999

Возврат к списку