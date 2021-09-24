КПРФ отказали в проведении акции в центре Москвы из-за действующих ограничений

18:24

В связи ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, власти столицы отказали в проведении акции на Пушкинской площади - сообщает пресс-служба Московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как информирует пост, «Ранее в правительство Москвы поступало уведомление о проведении 25 сентября 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 14:00 до 17:00 на Пушкинской площади с количеством участников до 5 тыс. человек. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и на основании п. 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года №68-УМ в городе продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, в связи с чем проведение митинга не было согласовано»

В департаменте сообщили, что встречи депутатов Госдумы с избирателями в соответствии с законом должны проводятся в пределах территории или помещений, определенной данному депутату, и при условии что проведение мероприятия не повлечет за собой какие-либо нарушения.

«Подчеркиваем, что заявленная для проведения акции территория не соответствует указанным требованиям и согласно п. 3.2 постановления Конституционного суда РФ от 10 ноября 2017 года №27-П использование специальных условий проведения встреч депутатов с избирателями для реализации иных целей, включая выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики недопустимо», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба подчеркнула, что «в случае проведения указанного мероприятия, лица, принимавшие в нем участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке».