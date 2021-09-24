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Цена на нефть марки Brent медленно приближается к 80 долл/барр

20:08 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 г. на лондонской бирже ICE выросла на 0,99% и достигла $78,01 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:33 мск.

К 19:38 мск рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $78 за баррель, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $78 за баррель в октябре 2018 г.

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