Цена на нефть марки Brent медленно приближается к 80 долл/барр

20:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2021 г. на лондонской бирже ICE выросла на 0,99% и достигла $78,01 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:33 мск.

К 19:38 мск рост замедлился, стоимость Brent находилась на уровне $78 за баррель, что на 0,97% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent превышала $78 за баррель в октябре 2018 г.