0
0
129
НОВОСТИ

Турция направила в Сирию еще несколько тысяч военных - Bloomberg

08:40 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция направила дополнительные войска на северо-запад Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве.

По их данным, еще несколько тысяч военнослужащих будут обеспечивать контроль за дорогами, ведущими к границе двух стран, и в случае наступления сирийских сил в Идлибе должны будут отразить его.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии.

Ситуация в Сирии, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будет обсуждаться на встрече турецкого и российского лидеров Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которая, как ожидается, состоится в РФ 29 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 25.09.2021
Задержаны два члена банды Басаева, участвовавшие в нападении на Дагестан в 1999 году
0
18
09:00 25.09.2021
У ЕC имеется секретный план «газовой войны» с Россией - СМИ
0
94
08:50 25.09.2021
Бюджет РФ может получить около 16 млрд рублей в год от привлечения осужденных к труду
0
118
08:30 25.09.2021
Канада освободила финдиректора Huawei
0
148
22:49 24.09.2021
Планов посетить Гран-При России "Формулы 1" у Путина нет - Песков
0
598
21:15 24.09.2021
В 36 регионах РФ наблюдается рост числа заболевших COVID-19 - Попова
0
801
20:30 24.09.2021
Китайцам снова не понравились куриные лапы, поставляемые из России
0
1086
20:08 24.09.2021
Цена на нефть марки Brent медленно приближается к 80 долл/барр
0
798
19:38 24.09.2021
РПЦ готовится отобрать Африку у греков
0
931
19:30 24.09.2021
Зкс-главу Каталонии Пучдемона выпустили из итальянской тюрьмы без ограничений
0
737

Возврат к списку