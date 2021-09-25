Турция направила в Сирию еще несколько тысяч военных - Bloomberg

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция направила дополнительные войска на северо-запад Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве.

По их данным, еще несколько тысяч военнослужащих будут обеспечивать контроль за дорогами, ведущими к границе двух стран, и в случае наступления сирийских сил в Идлибе должны будут отразить его.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии.

Ситуация в Сирии, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, будет обсуждаться на встрече турецкого и российского лидеров Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, которая, как ожидается, состоится в РФ 29 сентября.