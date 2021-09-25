Выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы в нижнюю палату парламента прошли открыто и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.

Президент отметил, что состав Думы определили граждане России, "реализовав свое конституционное суверенное право". "Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке", - подчеркнул Путин.