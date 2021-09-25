Выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом - Путин
17:00 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборы в нижнюю палату парламента прошли открыто и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.
Президент отметил, что состав Думы определили граждане России, "реализовав свое конституционное суверенное право". "Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке", - подчеркнул Путин.
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