17:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

NASA отправит на МКС первый полностью коммерческий экипаж в феврале. Запуск космического корабля компании Axiom Space планируется на 21-е число.

По плану, экипаж из четырёх человек должен будет провести на станции 8 дней, работая совместно с астронавтами.

Компания Axiom Space два года назад была выбрана NASA для создания коммерческого сегмента на Международной космической станции. Предполагается, что отправка частей этого сегмента начнётся в 2024 году.

В первом модуле будут располагаться жилое пространство для четырёх астронавтов и место для исследовательского оборудования и экспериментов. Потом пристыкуют ещё два модуля. После прекращения обслуживания МКС коммерческий сегмент отстыкуется от станции и станет самостоятельной полностью коммерческой станцией в космосе. Говорит Москва