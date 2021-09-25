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NASA отправит на МКС первый полностью коммерческий экипаж

17:30 25.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

NASA отправит на МКС первый полностью коммерческий экипаж в феврале. Запуск космического корабля компании Axiom Space планируется на 21-е число.

По плану, экипаж из четырёх человек должен будет провести на станции 8 дней, работая совместно с астронавтами.

Компания Axiom Space два года назад была выбрана NASA для создания коммерческого сегмента на Международной космической станции. Предполагается, что отправка частей этого сегмента начнётся в 2024 году.

В первом модуле будут располагаться жилое пространство для четырёх астронавтов и место для исследовательского оборудования и экспериментов. Потом пристыкуют ещё два модуля. После прекращения обслуживания МКС коммерческий сегмент отстыкуется от станции и станет самостоятельной полностью коммерческой станцией в космосе.  Говорит Москва

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