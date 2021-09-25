Фильм "Море волнуется раз" получил главный приз на "Кинотавре"
21:00 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лучшим фильмом на фестивале "Кинотавр" назвали драму "Море волнуется раз" Николая Хомерики, передает корреспондент ТАСС.
Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из- за пандемийных ограничений. В субботу состоялась церемония награждения.
"Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло (понравилось - прим. ТАСС). На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам", - сказал Хомерики, получая награду.
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