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Фильм "Море волнуется раз" получил главный приз на "Кинотавре"

21:00 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лучшим фильмом на фестивале "Кинотавр" назвали драму "Море волнуется раз" Николая Хомерики, передает корреспондент ТАСС.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" ежегодно проходит в Сочи, второй год - в формате делового форума из- за пандемийных ограничений. В субботу состоялась церемония награждения.

"Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло (понравилось - прим. ТАСС). На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам", - сказал Хомерики, получая награду.

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