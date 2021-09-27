В Москве выявили 3 387 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 387 против 3 275 днем ранее, до 1 624 277. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,21%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 61 против 59 днем ранее, до 28 790 (1,77% всех инфицированных), следует из сообщения штаба.
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