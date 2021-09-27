0
0
126
НОВОСТИ

Почти 16 тыс. человек погибли в результате преступлений в России за 8 месяцев - МВД

12:32 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 16 тыс. человек погибли в России в результате преступлений за восемь месяцев 2021 года, более 22 тыс. пострадали. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

"В результате преступных посягательств погибло 15,8 тыс. человек, здоровью 22,2 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,2% погибших (5,9 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 67,7% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (15 тыс. человек)", - говорится в материалах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:12 27.09.2021
Мусульманин в Израиле задушил мать после ее перехода в православие
0
62
13:05 27.09.2021
Под видом учебных центров США на Украине фактически создают базы НАТО - Лукашенко
0
76
13:00 27.09.2021
Вулкан на Канарах прекратил извергать лаву
0
82
12:20 27.09.2021
В Москве выявили 3 387 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
130
12:15 27.09.2021
В России начнет вещание канал о классической музыке Classic Music
0
148
12:05 27.09.2021
Гани заявил, что "Фейсбук", где он призвал признать правительство талибов, был взломан
0
150
12:00 27.09.2021
В России выявили 22 236 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
152
11:32 27.09.2021
Средняя продолжительность жизни в развитых странах снизилась из-за COVID-19 - исследование
0
231
11:20 27.09.2021
Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды
0
254
11:05 27.09.2021
Суд арестовал на 11 суток двух парашютистов, приземлившихся на трассу в Москве
0
246

Возврат к списку