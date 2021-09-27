Почти 16 тыс. человек погибли в результате преступлений в России за 8 месяцев - МВД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 16 тыс. человек погибли в России в результате преступлений за восемь месяцев 2021 года, более 22 тыс. пострадали. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

"В результате преступных посягательств погибло 15,8 тыс. человек, здоровью 22,2 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,2% погибших (5,9 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 67,7% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (15 тыс. человек)", - говорится в материалах.