Под видом учебных центров США на Украине фактически создают базы НАТО - Лукашенко
13:05 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под видом учебных центров США на Украине фактически создают базы НАТО, поэтому с РФ оформлена договоренность о необходимости ответных действий.
"Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - подчеркнул белорусский лидер в понедельник на ходе встречи с силовым блоком, передает агентство БелТА.
По словам Лукашенко, эта тема неоднократно обсуждалась на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия, - отметил Лукашенко. - В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем".
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