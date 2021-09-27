В России мигранты стали совершать больше преступлений - МВД
13:32 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами за восемь месяцев текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.
"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%", - говорится в материалах.
При этом, по данным МВД, число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.
Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщал, что иностранцы в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти. Во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования.
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