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Украина должна оставаться страной - транзитером газа после запуска Nord Stream 2 - Шольц

15:00 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все стороны должны учитывать гарантии, которые проистекают из запуска трубопровода "Северный поток - 2", Украина должна сохранить за собой статус страны - транзитера российского газа. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

"Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его эксплуатацией. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером [российского газа]", - сказал Шольц, потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг.

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