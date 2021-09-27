Премия имени Вацлава Гавела приуждена белорусской активистке Марии Колесниковой

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет премии имени Вацлава Гавела объявил в понедельник свое решение присудить в этом году эту награду, вручаемую за защиту прав человека одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом свидетельствует трансляция осенний сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая ведет из Страсбурга через интернет-сайт организации.

Выступая на церемонии, председатель ПАСЕ Хендрик Дамс отметил, что "Колесникова напоминает своей деятельностью борьбу самого Гавела за свободу слова". "Она воплощает идеалы борьбы населения за гражданские и политические свободы. За свою деятельность она заплатила большую цену, так как была подвергнута аресту", - сказал Дамс. "Мы можем говорить о ее мужестве, потому что он готова поставить под угрозу собственную безопасность, отстаивая важные идеалы", - считает глава ПАСЕ.

Колесникова является одним из лидеров оппозиции в Беларуси и членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Она была координатором штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико на выборах 2020 года. Как отмечает ПАСЕ, Колесникова "является одним из трех женских символов белорусской оппозиции и борьбы ее народа за гражданские и политические свободы и основные права".

В сентябре Минский областной суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы. Суд постановил, что Колесникова признана виновной в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. В том числе обращений к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета.

В понедельник на церемонии в Страсбурге почетные грамоты получили представитель организации "Репортеры без границ" и правозащитник из Бурунди Жермен Рукуки - они входили в шорт-лист премии.