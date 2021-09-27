Патриарх Кирилл считает, что патриарх Варфоломей "отпал в раскол" не по своей воле

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Константинопольский патриарх Варфоломей совершил антиканоническое и "безумное" вторжение на Украину, способствовавшее расколу мирового православия, возможно, не по своей воле, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в понедельник после литургии в Храме Христа Спасителя в честь праздника Воздвижения Креста Господня.

"Позволю себе так сказать, потому что знаю хорошо патриарха Варфоломея: наверное, не своим разумом он действовал и не по своей воле", - сказал он, комментируя действия Варфоломея.

По его словам, раскол во вселенском православии "порожден незаконным, антиканоническиим и безумным вторжением Константинопольского патриарха на Украину".

"Но когда мне говорят, что он [патриарх Варфоломей] не мог поступить иначе, я этим людям отвечаю: "А как же мы поступали иначе, живя в атеистическом государстве? Вы нас не напугаете никаким страшилками - мы через все прошли и не прекратили общение ни с одной поместной православной церковью, которых в нашей стране в то время зачастую называли "прихвостнями американского империализма". Мы поддерживали эти отношения, ездили друг ко другу, приглашали сюда делегации. Поэтому когда нам говорят, что сегодня патриарх Варфоломей якобы не мог поступить иначе, намекая на могущественные силы извне, я не принимаю этой аргументации", - заявил патриарх Кирилл.

Он добавил, что представители РПЦ сегодня переживают в связи с тем, что Константинопольский патриарх "отпал в раскол, потому что причащался с раскольниками и признал "самосвятов" (самовольно присвоивших себе священнический сан - прим. ТАСС), не имеющих законной хиротонии, каноническими архиереями".