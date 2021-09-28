Соглашение AUKUS не повлияет на стратегию Франции в Индийском и Тихом океанах - Макрон
11:20 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция остается океанической державой, и решение Австралии променять договор с Парижем на соглашение с Великобританией и США не повлияет на ее стратегию в зоне Индийского и Тихого океанов. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
"В разговоре с [президентом США Джо] Байденом я уже говорил, что австралийское соглашение не меняет стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском пространстве", - заявил Макрон и отметил, что "Франция является индо-тихоокеанской державой".
Он добавил, что в октябре у него запланирован новый разговор с президентом США, в ходе которого будет продолжена дискуссия о дальнейших взаимоотношениях между странами.
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