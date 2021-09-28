Соглашение AUKUS не повлияет на стратегию Франции в Индийском и Тихом океанах - Макрон

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция остается океанической державой, и решение Австралии променять договор с Парижем на соглашение с Великобританией и США не повлияет на ее стратегию в зоне Индийского и Тихого океанов. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"В разговоре с [президентом США Джо] Байденом я уже говорил, что австралийское соглашение не меняет стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском пространстве", - заявил Макрон и отметил, что "Франция является индо-тихоокеанской державой".

Он добавил, что в октябре у него запланирован новый разговор с президентом США, в ходе которого будет продолжена дискуссия о дальнейших взаимоотношениях между странами.