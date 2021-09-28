В Москве за сутки выявили 2 541 случай заражения коронавирусом

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12:32 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Химкинский городской суд Московской области приговорил заместителя гендиректора ФГУП "НПО имени Лавочкина" генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Сергея Солодовникова к 16 годам колонии за создание преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд признал Солодовникова виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества с использованием своего служебного положения) и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в суде.
Там добавили, что подельники осужденного также приговорены к длительному заключению. Так, первый заместитель гендиректора НПО им. Лавочкина, финансовый директор предприятия Валерий Романов, заместитель главы опытно-конструкторского бюро НПО по координации и планированию Виталий Вернигора, сотрудник отдела ФГУП Анатолий Шишкин, а также гендиректор и главный бухгалтер ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР Владимир Анисимов и Игорь Корбут приговорены на сроки от 15 лет 8 месяцев до 15 лет 9 месяцев колонии. Они признаны виновными в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества.
Как установил суд, Солодовников создал преступную группу с целью хищения денег, выделенных на выполнение гособоронзаказа. Для этого с января 2012 по февраль 2014 года руководители НПО имени Лавочкина заказывали и оплачивали в ООО НИИЦ МАИ-ЛАСТАР десятки различных изысканий и исследований, проводимых якобы в интересах ФГУП. В действительности эти исследования не проводились, а заказы на них использовались для хищения средств.
Расследованием дела Солодовникова занималось Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. Были проведены обыски во ФГУП "НПО имени Лавочкина", офисе НИИЦ МАИ- ЛАСТАР. По их результатам в распоряжении МВД оказались фиктивные договоры, электронные носители информации, подтверждающие подозрения следствия, электронные ключи к системам "Клиент-банк", а также печати фирм-однодневок.
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