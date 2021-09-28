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Социальная реклама с упоминанием русских проституток возмутила посольство РФ в Испании

12:20 28.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Российское посольство в Испании возмутилось социальной рекламой с упоминанием русских проституток.

Ее развесила в ряде городов некоммерческая ассоциация Nueva Vida к Международному дню борьбы с секс-эксплуатацией и с торговлей людьми. На плакатах изображено «меню дня» на манер тех, что расставляют уличные кафе. В меню под заголовком «блюдо дня – русские девственницы» перечислены русские женские имена с ценами, в качестве добавок – разные виды наркотиков.

В дипмиссии назвали такие методы привлечения внимания к проблеме неуместными.  Эхо Москвы

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