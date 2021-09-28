0
0
201
НОВОСТИ

Московские предприниматели представят свои товары на Всемирной выставке в Дубае

12:30 28.09.2021

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, с 12 по 14 декабря Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет для московских компаний многоотраслевую бизнес-миссию в ОАЭ.

Предприятия, отобранные специальной комиссией, представят свою продукцию зарубежным экспертам и потенциальным деловым партнерам на всемирной универсальной выставке «Экспо-2020» в Дубае.

«Бизнес-миссии проводятся для московских экспортеров с 2019 года. Только в этом году для них организуют около 40 таких мероприятий - в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн. А кроме того, она предполагает участие в крупнейшей международной выставке, которая объединяет десятки стран мира», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В материале сообщается, что подать заявку на участие можно до 5 октября включительно на сайте МЭЦ.

В связи с пандемическими ограничениями проведение «Экспо-2020» в Дубае было перенесено на 2021 год. В этом году экспозиция откроется 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года, вниманию посетителей будет предложено около 400 национальных и тематических павильонов. Также выставка станет площадкой для продвижения товаров на международных рынках и налаживания коммуникаций. Уточняется, что для участников МЭЦ организует переговоры с потенциальными покупателями.

Также на сайте сообщается, что чуть раньше в 2021 году РФ уже подала заявку на право проведения «Экспо-2030» в Москве. Московский экспортный центр оказывает поддержку предпринимателям и содействует продвижению их продукции на зарубежных рынках.

Всемирная выставка «Экспо» аккумулирует в себе новейшие технические и технологические достижения, а также новые веяния в области архитектуры и искусства. Выставка проводится раз в пять лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 28.09.2021
Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии "Форбс"
0
0
13:57 28.09.2021
Война Азербайджана в Карабахе – освободительная, уверен представитель Бакинской епархии РПЦ Константин Поминов
0
13
13:47 28.09.2021
Проект School InstaVoice поможет московским школьникам подготовиться к ЕГЭ
0
33
13:32 28.09.2021
В США потребовали привлечь к ответственности директора МВФ
0
81
13:25 28.09.2021
Собянин одобрил проекты по созданию 19,5 тыс рабочих мест за пределами ТТК
0
85
13:20 28.09.2021
Заболеваемость ковидом растет в целом ряде регионов России - Песков
0
102
13:05 28.09.2021
В 18 регионах России задержаны 48 подпольных оружейников - ФСБ
0
132
13:00 28.09.2021
РФ готова обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа при необходимости - Песков
0
131
12:32 28.09.2021
В Москве за сутки выявили 2 541 случай заражения коронавирусом
0
169
12:20 28.09.2021
Социальная реклама с упоминанием русских проституток возмутила посольство РФ в Испании
0
211

Возврат к списку