Московские предприниматели представят свои товары на Всемирной выставке в Дубае
12:30 28.09.2021
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, с 12 по 14 декабря Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет для московских компаний многоотраслевую бизнес-миссию в ОАЭ.
Предприятия, отобранные специальной комиссией, представят свою продукцию зарубежным экспертам и потенциальным деловым партнерам на всемирной универсальной выставке «Экспо-2020» в Дубае.
«Бизнес-миссии проводятся для московских экспортеров с 2019 года. Только в этом году для них организуют около 40 таких мероприятий - в очном и дистанционном формате. Предстоящая бизнес-миссия впервые за долгое время пройдет офлайн. А кроме того, она предполагает участие в крупнейшей международной выставке, которая объединяет десятки стран мира», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В материале сообщается, что подать заявку на участие можно до 5 октября включительно на сайте МЭЦ.
В связи с пандемическими ограничениями проведение «Экспо-2020» в Дубае было перенесено на 2021 год. В этом году экспозиция откроется 1 октября и продлится до 31 марта 2022 года, вниманию посетителей будет предложено около 400 национальных и тематических павильонов. Также выставка станет площадкой для продвижения товаров на международных рынках и налаживания коммуникаций. Уточняется, что для участников МЭЦ организует переговоры с потенциальными покупателями.
Также на сайте сообщается, что чуть раньше в 2021 году РФ уже подала заявку на право проведения «Экспо-2030» в Москве. Московский экспортный центр оказывает поддержку предпринимателям и содействует продвижению их продукции на зарубежных рынках.
Всемирная выставка «Экспо» аккумулирует в себе новейшие технические и технологические достижения, а также новые веяния в области архитектуры и искусства. Выставка проводится раз в пять лет.
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