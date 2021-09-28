Война Азербайджана в Карабахе – освободительная, уверен представитель Бакинской епархии РПЦ Константин Поминов

13:57

Скриншот с сайта Бакинской епархии МП РПЦ

Год назад во время конфликта с Арменией в Карабахе азербайджанские военные лишь возвращали свои территории, то есть война была «совершенно не религиозной», а «освободительной», заявил News.ru представитель Бакинской епархии Русской православной церкви Константин Поминов: «20% оккупированных у Азербайджана территорий. Если сравнить с Россией, это весь Урал. Отнимите у России Урал, долго бы правительство, народ терпел бы и ждал? 30 лет как ждал Азербайджан».

По словам Поминова, «попытка представить этот конфликт как межрелигиозный, антихристианский — полностью провалилась», а в Азербайджане на православных не оказывают давления. «Нас не убивают, не гонят, и почему-то вдруг на соседнюю христианскую страну должны напасть и гнать. Нет, вопрос как раз совершенно не межрелигиозный. Это война против агрессора, против оккупации», - заявил протоиерей.

Поминов обратил внимание на ситуация с храмами, принадлежащими РПЦ в Карабахе: «Храм в Шуше был открыт в честь Крестителя Иоанна, он был перестроен из православного в григорианский храм. Для чего это надо было делать?! Я уже не говорю о мечетях, причем не просто XVI–XVII веков, нет, мечети IX–XII веков, то есть древнейшие, которым около тысячи лет. Зачем было разрушать?... В Азербайджане совершенно другие моменты. Вот тут у нас стоит посреди города армянская церковь. Ее отреставрировали в 2000-е годы. Сейчас там находится библиотека древних армянских манускриптов и рукописей. Вы понимаете? Отношение Азербайджана одно, и отношение Армении».