Война Азербайджана в Карабахе – освободительная, уверен представитель Бакинской епархии РПЦ Константин Поминов
13:57 28.09.2021
|Скриншот с сайта Бакинской епархии МП РПЦ
По словам Поминова, «попытка представить этот конфликт как межрелигиозный, антихристианский — полностью провалилась», а в Азербайджане на православных не оказывают давления. «Нас не убивают, не гонят, и почему-то вдруг на соседнюю христианскую страну должны напасть и гнать. Нет, вопрос как раз совершенно не межрелигиозный. Это война против агрессора, против оккупации», - заявил протоиерей.
Поминов обратил внимание на ситуация с храмами, принадлежащими РПЦ в Карабахе: «Храм в Шуше был открыт в честь Крестителя Иоанна, он был перестроен из православного в григорианский храм. Для чего это надо было делать?! Я уже не говорю о мечетях, причем не просто XVI–XVII веков, нет, мечети IX–XII веков, то есть древнейшие, которым около тысячи лет. Зачем было разрушать?... В Азербайджане совершенно другие моменты. Вот тут у нас стоит посреди города армянская церковь. Ее отреставрировали в 2000-е годы. Сейчас там находится библиотека древних армянских манускриптов и рукописей. Вы понимаете? Отношение Азербайджана одно, и отношение Армении».
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