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НОВОСТИ

Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии

14:12 28.09.2021 Источник: Интерфакс

Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) во вторник вошли в территориальные воды Грузии, сообщает пресс-служба департамента береговой охраны пограничной полиции МВД республики.

По данным пресс-службы, в составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.

"Визит кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) подтверждает поддержку Североатлантическим альянсом курса Грузии в сторону вступления в НАТО. Тесное сотрудничество Грузии с НАТО укрепляет безопасность Черного моря и способствует стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

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