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В Перми учитель заставил первоклассников совершать намаз - СМИ

15:12 28.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Учитель физкультуры в Перми заставил первоклассников совершать намаз. Об этом рассказали родители школьников. Они опубликовали видеозапись урока.

Директор школы заявила, что религиозного подтекста в этом не было. Как сообщает РЕН ТВ, городская администрация поручила провести расследование обстоятельств.  Говорит Москва

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