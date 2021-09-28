В Перми учитель заставил первоклассников совершать намаз - СМИ

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Учитель физкультуры в Перми заставил первоклассников совершать намаз. Об этом рассказали родители школьников. Они опубликовали видеозапись урока.

Директор школы заявила, что религиозного подтекста в этом не было. Как сообщает РЕН ТВ, городская администрация поручила провести расследование обстоятельств. Говорит Москва