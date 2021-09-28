Сбер и En+ Group первыми в РФ обеспечили выпуск и поставку зеленых сертификатов к ДЭФ

17:20

Сбер и En+ Group выпустили и поставили на рынок сертификаты возобновляемой энергии I-REC, объем которых полностью покроет потребление электроэнергии в рамках XXV Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина». Форум будет работать с 28 по 30 сентября 2021 года.

Это уникальная инициатива, не имеющая прецедентов, зелёные сертификаты безвозмездно переданы Сберу компанией En+ Group, ведущим вертикально интегрированным производителем алюминия и электроэнергии.

Как рассказал Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, «Сахалинская область — один из флагманов ESG-трансформации в стране. Регион первым в России поставил своей целью достижение углеродной нейтральности уже к 2025 году. А Сбер, как драйвер такой трансформации для своих клиентов и партнёров, оказывает региону комплексную поддержку. Мы вместе с руководством области работаем над созданием инфраструктуры для реализации климатических проектов и проектов обращения углеродных единиц, которые, я убеждён, станут знаковыми не только для нашей страны, но и для всего мира. Выпуск зелёных сертификатов к Дальневосточному энергетическому форуму — ещё один шаг на пути к декарбонизации региональной и всей российской экономики».

Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group, со своей стороны заметил, что «Выпуск сертификатов I-REC для Сбербанка с целью обеспечения возобновляемой энергией Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина — 2021" — это ещё одно подтверждение приверженности крупнейшего бизнеса России ESG-принципам. Важно, что после введения норм регулирования в области выбросов CO2 усилия бизнеса по снижению углеродного следа могут быть официально верифицированы по международным стандартам».

En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020 года и в настоящее время оказывает услуги в этой области «под ключ». Сертификаты соответствуют объёмам электрической энергии, произведённой электростанциями группы: АО «ЕвроСибЭнерго» (Красноярская ГЭС) и ООО «Абаканская СЭС» (солнечная станция «Абаканская»). Они подтверждают, что покупаемая электроэнергия гарантированно произведена с использованием возобновляемых ресурсов.